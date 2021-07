Les opérateurs se mobilisent face à la persistance des problèmes de réseau fixe

Malgré la décrue entamée, les problèmes rencontrés au niveau du réseau fixe dans les régions de Liège, de Verviers et de Rochefort "ne pourront pas être résolus tout de suite", indique samedi Proximus.Dans les jours à venir, l'opérateur offrira dès lors un forfait de 50 Gb de données mobiles à ses clients dans les zones touchées. Au niveau du réseau mobile, "la situation s'améliore nettement grâce aux efforts de toutes nos équipes, mais actuellement les problèmes persistent encore à Trooz, Nessonvaux et Pepinster", ajoute Proximus, qui assure "tout mettre en ?uvre pour y rétablir la connectivité au plus vite". Autre opérateur actif en Belgique, Orange Belgium a de son côté décidé d'ouvrir des points de collectes pour les dons aux familles en difficulté dans une centaine de ses magasins. L'opérateur offre également 5Gb de données mobiles à ses clients touchés par les inondations. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.