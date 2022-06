Les orages ont fait un mort et 15 blessés, dont deux graves en France

L'épisode orageux intense qui a traversé 65 départements en France samedi et privait encore 15.000 personnes d'électricité dimanche a fait un mort et 15 blessés dont deux graves, a annoncé le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin.La personne décédée est une femme "emportée par une coulée de boue" à Rouen et noyée après avoir été coincée sous une voiture. Parmi les deux blessées graves figure une jeune fille de 13 ans qui se trouve "dans un état critique", a détaillé le ministre, lors d'un point presse au siège du ministère à Paris. (Belga)