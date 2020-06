Les organisateurs du Grand Prix du Brésil promettent une course avec du public

Les organisateurs du Grand Prix du Brésil de Formule 1, qui devrait se tenir en novembre, promettent une course avec du public. C'est ce qu'a expliqué l'organisateur du rendez-vous à Sao Paulo Tamas Rohonyi lundi au magazine Forbes enquêtant sur les préparatifs du Grand Prix."Nous sommes sûrs que cette prestigieuse course sur le circuit d'Interlagos sera encore fascinante", a-t-il lancé. La Formule 1 devrait pouvoir débuter sa saison début juillet par deux courses, le 5 et le 12, en Autriche après l'aval du gouvernement autrichien. Dix Grands Prix ont soit été annulés soit reportés. La FIA doit officialiser encore un calendrier avec, aussi, le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, le 30 août, mais à huis clos, comme la plupart des courses. "Nous attendons une date en novembre", a ajouté Tamas Rohonyi. "Et nous pourrons alors débuter la vente des tickets." Le Grand Prix du Brésil était à l'origine fixé au 15 novembre dans un pays dûrement touché par la crise du coronavirus. (Belga)