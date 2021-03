Les organisateurs ont imposé le forfait de l'équipe BORA-hansgrohe

La 83e édition de Gand-Wevelgem a démarré avec seulement 23 équipes au lieu des 25 prévues. En effet, Trek-Segafredo et BORA-hansgrohe ont dû renoncer à l'épreuve du WorldTour. Elles ont toutes deux été confrontées au Covid-19. Chez Trek-Segafredo un membre de l'équipe a été contrôlé positif vendredi en vue de Gand-Wevelgem. Dans l'équipe allemande, c'est un test positif plus tôt cette semaine, avant l'E3 Classic d'Harelbeke, du coureur Matthew Walls qui est à l'origine de ce forfait. Comme le Britannique était en contact étroit avec ses coéquipiers, une quarantaine a donc été imposée. La participation à Gand-Wevelgem n'était donc plus possible et les coureurs et leur staff technique en ont été informés le dimanche matin."En tant qu'organisateur de Gand-Wevelgem, nous ne pouvons pas passer outre cette quarantaine. Chez BORA-hansgrohe, dix-sept personnes ont été définies comme des contacts à haut risque. On ne pouvait rien y changer", a déclaré Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics, l'organisateur de Gand-Wevelgem. L'équipe BORA-hansgrohe devait aligner Nils Politt, Pascal Ackermann, Marcus Burghardt, Daniel Oss, Michael Schwarzmann, Maciej Bodnar et Rüdiger Selig. Ils étaient prêts à prendre le départ à Ypres le dimanche. "Nous avons été bien informés samedi par toutes sortes de canaux. L'équipe était en quarantaine, on ne pouvait rien y faire et la décision a donc été prise de les informer qu'il n'était vraiment pas possible pour eux de prendre le départ à Ypres. Même s'ils voulaient vraiment participer à Gand-Wevelgem", a poursuivi Tomas Van Den Spiegel. L'équipe Trek-Segafredo avait déjà décidé de ne pas prendre le départ samedi soir. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.