Les paiements électroniques potentiellement indisponibles dans la nuit de dimanche à lundi

Le réseau et les systèmes de paiement de Worldline seront temporairement indisponibles dans la nuit de dimanche à lundi, de 00h30 à 03h30, en raison d'une intervention sur le système informatique, a annoncé l'entreprise vendredi.Pendant cette période, les paiements électroniques avec Bancontact pourraient ne pas fonctionner pour les porteurs de cartes belges et ce, dans les magasins physiques, en ligne et dans les stations-service. Les retraits d'argent aux distributeurs seront toutefois possibles durant ce laps de temps. (Belga)