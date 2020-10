Les parcs d'attraction ferment; les parcs animaliers restent ouverts sous conditions

Les parcs d'attraction seront temporairement fermés tout comme les espaces intérieurs des parcs animaliers, ont décidé les autorités fédérales et fédérées au cours d'un comité de concertation qui s'est terminé dans la nuit de jeudi à vendredi.Pour les parcs animaliers, dont les espaces extérieurs restent ouverts, il sera interdit d'y vendre et d'y consommer de la nourriture et des boissons. Ces mesures entrent en vigueur dès ce vendredi et jusqu'au 19 novembre. (Belga)