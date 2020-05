Les Pays-Bas commémorent les victimes de la Seconde Guerre mondiale

Les Pays-Bas ont commémoré lundi les victimes de la Seconde Guerre mondiale, 75 ans après la fin du conflit. La commémoration nationale s'est tenue sur la place du Dam à Amsterdam, où en raison des mesures de restriction liées à la pandémie de coronavirus, le public faisait défaut. À vingt heures, la cérémonie a culminé avec deux minutes de silence.Le roi Willem-Alexander et son épouse Maxima ont déposé une couronne de fleurs au monument érigé en mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale, sur la place centrale d'Amsterdam. En raison des mesures imposées pour endiguer la propagation du coronavirus, les commémorations ont eu lieu pour la première fois sur une place quasiment déserte. Le roi Willem-Alexander a appelé à ce que la guerre et l'injustice ne soient pas oubliées. "Encore aujourd'hui, 75 ans après la libération, la guerre est toujours avec nous. Le moins que l'on puisse faire est de ne pas détourner le regard. Ne pas blanchir. Ne pas effacer", a-t-il déclaré. Le Roi a salué la résistance contre les nazis, même si beaucoup de gens sont restés silencieux, a-t-il souligné. À l'époque, de nombreux Néerlandais dans le besoin se sont sentis "abandonnés" par son arrière-grand-mère, la reine Wilhelmine, en exil, a indiqué le Roi. Habituellement, des dizaines de milliers de citoyens participent aux commémorations sur la place du Dam. Outre le couple royal, le Premier ministre Mark Rutte et la maire d'Amsterdam Femke Halsema étaient présents. Les Pays-Bas ont été occupés par l'Allemagne nazie de 1940 au 5 mai 1945. Les civils et membres des forces armées morts durant la guerre sont traditionnellement commémorés le 4 mai, tandis que les Pays-Bas célèbrent le jour de la libération le 5 mai. (Belga)