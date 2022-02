Les Pays-Bas fournissent des fusils de précision, des munitions et des radars à l'Ukraine

Les Pays-Bas vont fournir 100 fusils de précision, ainsi que 30.000 munitions, des radars et des détecteurs, a fait savoir vendredi le Conseil des ministres néerlandais vendredi.L'Ukraine a demandé une aide à La Haye le 20 janvier dernier en matière d'armement dans le cadre des tensions avec la Russie. Les Pays-Bas ont accepté la requête de Kiev. Ils livreront des fusils de précision, cinq radars de localisation d'arme, deux radars de surveillance du champ de bataille, trente détecteurs de métaux et deux robots de détection de mines. La Haye fournira également 3.000 casques et 2.000 gilets pare-balles à Kiev. Le gouvernement néerlandais a affirmé qu'avec cette livraison d'armes, il soutient le droit de l'Ukraine à se défendre (face à une éventuelle invasion russe). (Belga)

