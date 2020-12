Les pays d'Amérique latine renforcent leurs mesures contre le Covid-19

Quatre pays d'Amérique latine renforcent leurs mesures contre le Covid-19 en raison du nombre croissant d'infections et de la nouvelle souche du coronavirus apparue au Royaume-Uni.Le Paraguay a décidé lundi de refuser l'accès au pays aux visiteurs britanniques. L'Argentine, le Chili, la Colombie et le Pérou avaient déjà suspendu dimanche le trafic aérien au départ et à destination du Royaume-Uni. Le président équatorien, Lenin Moreno, a annoncé un nouveau confinement de 30 jours et un couvre-feu entre 22h00 et 04h00 du matin, lors d'un discours télévisé tenu lundi. Au Pérou, le couvre-feu déjà en vigueur dans la capitale Lima a été prolongé et les plages ont été fermées. L'Uruguay a fermé ses frontières maritimes, terrestres et aériennes, sauf pour l'aide humanitaire et le transport de marchandises. (Belga)