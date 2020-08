Les pompiers appelés pour plusieurs incendies volontaires à Seraing

Plusieurs incendies se sont déclarés à proximité du parc des Marêts à Seraing dimanche soir, ont déclaré les pompiers de Liège. Ils semblent être d'origine volontaire et le fait d'une même bande de jeunes, selon les hommes du feu.Les secours ont été appelés une première fois vers 20h30 pour une poubelle incendiée et, ensuite, un arbre à 21h00. Ils ont encore été mobilisés pour un feu de voiture vers 22h30. Les incendies étaient tous volontaires et se sont produits dans un rayon restreint. Dimanche soir, le ou les auteurs des faits étaient toujours recherchés. (Belga)

