Les pompiers bruxellois ont eu des difficultés pour éteindre un incendie sur le piétonnier

Un incendie s'est déclaré samedi soir dans un appartement de la rue Grétry, située dans le centre de Bruxelles. L'occupante n'a été que légèrement blessée et les dégâts sont restés limités. Cependant, les pompiers ont eu des difficultés à accéder à l'appartement situé sur le piétonnier particulièrement fréquenté en raison de la météo clémente, a indiqué dimanche leur porte-parole, Walter Derieuw.Le feu s'est déclaré vers 20h35 au troisième étage d'un immeuble. L'incendie a été rapidement maîtrisé et les dégâts se sont limités à la cuisine, où avait pris le feu. Selon le porte-parole des pompiers, les hommes du feu ont toutefois eu des difficultés à atteindre l'appartement en raison des nombreux promeneurs sur le piétonnier. L'étroitesse de la rue et les auvents des commerces ont également gêné l'installation de leurs échelles. "Nous nous concertons régulièrement avec les autorités communales pour trouver un équilibre entre les besoins opérationnels des services de secours et le maintien de la zone piétonne et des activités économiques", a souligné Walter Derieuw. Les pompiers plaident pour des aménagements qui n'entravent pas la fluidité du passage des véhicules d'urgence. (Belga)

