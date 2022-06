Les pompiers de Bruxelles secourent une femme tombée dans une fosse de dix mètres

Les pompiers de Bruxelles ont secouru dimanche soir une femme tombée dans une fosse de son jardin située sous les pierres de la terrasse. La victime a fait une chute de dix mètres qui a engendré plusieurs fractures.Les secours ont été prévenus vers 19h30 par les voisins qui avaient entendu une dame appeler à l'aide. Celle-ci était tombée dans un puits profond dans son jardin, rue Joseph II à Bruxelles. Les pompiers et leur équipe d'escalade RISC (Rescue in Special Conditions) ont été dépêchés sur place, ainsi qu'un SMUR. À leur arrivée, il s'est avéré que la propriétaire de la maison, une quinquagénaire, était tombée dans une fosse d'une dizaine de mètres de profondeur qui se trouvait sous les pierres de la terrasse. La victime a fait une chute verticale ayant entraîné, entre autres, des fractures ouvertes aux jambes. Les membres de l'équipe RISC ont pu secourir la femme à l'aide d'un harnais d'escalade. Elle a ensuite été stabilisée et emmenée à l'hôpital. Les circonstances de l'incident sont encore floues. (Belga)

