Les premiers nœuds belges de la blockchain européenne voient le jour

Le déploiement de l'infrastructure européenne de services blockchain (EBSI) a démarré au premier trimestre 2020. Grâce à cette technologie qui permet de stocker et transmettre des données de manière décentralisée et sécurisée, la Commission européenne souhaite fournir de meilleurs services aux citoyens européens. La Belgique, avec une vingtaine d'autres États-membres de l'Union européenne, est engagée à contribuer activement à cet ambitieux projet. Le premier nœud belge a été mis en service le 12 février et un deuxième est à suivre dans les prochaines semaines.La technologie Blockchain enregistre des transactions en ligne de manière permanente et vérifiable sans être chapeautée par un quelconque organe de contrôle. Plus simplement: c'est une base de données commune à tous, qui affiche l'historique des échanges entre les utilisateurs et qui est conservée et mise à jour simultanément sur l'ensemble des nœuds qui composent le réseau. L'outil ressemble à un livre comptable collaboratif dont chacun possède une copie qu'il peut mettre à jour, actualisant ainsi le document pour l'ensemble des usagers. La technologie blockchain est dès lors réputée incorruptible: chaque utilisateur peut, à tout moment et sans intermédiaire, vérifier la validité de la chaîne. Et une fois qu'une transaction y est inscrite, elle devient ineffaçable. En Belgique, les sociétés Belnet - qui fournit l'accès internet à haut débit aux services publics du pays - et Smals - qui développe des applications et services informatiques - collaborent pour l'élaboration de la partie belge de la blockchain européenne, ont-elles indiqué lundi par communiqué. Cette infrastructure comprendra un réseau de nœuds interconnectés et une attention toute particulière sera accordée à la cybersécurité, au respect de la vie privée et à la durabilité. Au niveau national, chacun des États-membres sera responsable du fonctionnement des nœuds sur son territoire. Les applications visées par la Commission européenne sont la standardisation des interactions avec et entre les administrations nationales et européennes ainsi que la traçabilité des processus administratifs par-delà les frontières nationales. (Belga)