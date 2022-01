Les premiers records du monde d'athlétisme de course sur 50 km désormais reconnus

La fédération internationale d'athlétisme (World Athletics/WA), a officiellement reconnu jeudi les premiers records du monde de course à pied sur la distance de 50 km sur route. Devant le succès croissant des épreuves sur cette distance supérieure à celle du marathon (42,195 km), WA avait reconnu en juillet dernier à Tokyo la distance de 50 km comme désormais susceptible de constituer un record du monde.Des minimas avaient été fixés arbitrairement par World Athletics et devaient être atteints au 1er janvier 2022 pour obtenir officiellement le titre de record du monde. Trois records du monde ont été ratifiés. Le premier record masculin appartient à l'Éthiopien Ketema Negasa en 2h42:07, performance réalisée le 23 mai 2021 à Port Elizabeth (désormais appelé Gqeberha) en Afrique du Sud. Le record féminin dans une course mixte est la propriété de l'Américaine Desiree Linden en 2h59:54, chrono réalisé le 13 avril 2021 à Dorena Lake en Oregon (Etats-Unis). Le record féminin dans une course réservée aux seules femmes est lui détenu par la Sud-Africaine Irvette van Zyl en 3h04:24, temps couru lui aussi le 23 mai 2021 à Port Elizabeth (Gqeberha). A titre de comparaison le record du monde du 50 km marche, distance traditionnelle de la marche athlétique est détenu chez les messieurs par le Français Yohann Diniz en 3h32:33 réussi le 15 août 2014 à Zurich (Suisse) et chez les dames par la Chinoise Hong Liu en 3h59:15 depuis le 9 mars 2019 à Huangshan (Chine). (Belga)