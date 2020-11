Les préparatifs des Mondiaux 2021 de cyclocross à Ostende ont commencé sous réserve

Les préparatifs des Mondiaux 2021 de cyclocross à Ostende ont débuté lundi sous réserve, a annoncé le bourgmestre d'Ostende Bart Tommelein (Open Vld). Il n'est pas encore certain que les Mondiaux se tiendront effectivement fin janvier. Une décision est attendue cette semaine.Lundi, les premiers préparatifs pour l'organisation des Mondiaux, programmés les 30 et 31 janvier, ont débuté. Il s'agit d'éléments qui ont un impact financier minime afin de ne pas manquer de temps si les Mondiaux se déroulent comme prévu. Ce qui n'est pas encore certain. Les parties prenantes décideront cette semaine si les Mondiaux pourront se dérouler dans la situation sanitaire actuelle. Il est déjà clair que si les Mondiaux se tiennent, ils se disputeront à huis clos. Des mesures de sécurité supplémentaires devront être prises. "Nous espérons que nous pourrons trouver une solution avec toutes les parties concernées. Dès que la décision sera prise, nous communiquerons à ce sujet", a ajouté Tommelein. (Belga)