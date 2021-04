Les présidents Macron et Tshisekedi condamnent les violences au Tchad

Le président français Emmanuel Macron et son homologue congolais Félix Tshisekedi ont condamné mardi les violences qui ont éclaté au Tchad après la mort du président Déby et la prise du pouvoir par une junte.La France est un des plus solides alliés du Tchad et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, assure la présidence tournante de l'Union africaine (UA). Les deux dirigeants avaient assisté vendredi aux obsèques d'Idriss Déby à N'Djamena. Dans un communiqué commun, les deux présidents "demandent la cessation de toutes les formes de violences" et "rappellent leur soutien à un processus de transition inclusif, ouvert à toutes les forces politiques tchadiennes, conduit par un gouvernement civil d'union nationale et devant mener le pays à des élections dans un délai de 18 mois". La France et la RDC "réitèrent leur attachement à la stabilité et à l'intégrité du Tchad", ajoute le texte, qui apporte aussi son soutien "aux efforts d'accompagnement" de l'UA. "Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique", a insisté le président congolais devant la presse. (Belga)