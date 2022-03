Les prix de l'immobilier au m² ont augmenté de 11,8% depuis le début de la crise sanitaire

Les prix de l'immobilier au mètre carré ont augmenté de 11,8% en Belgique depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020, ressort-il des données publiées jeudi par le site Immoweb. La Belgique connaît la deuxième plus forte croissance de prix en Europe derrière l'Allemagne (+23,5%).Actuellement, le prix moyen du mètre carré s'affiche à 2.169 euros/m2 en Belgique. Cela représente une hausse de l'ordre de près de 6,3% en un an. "Cette dynamique de prix est tirée par Bruxelles, avec 3.329 euros/m2, suivie de la Région flamande dont le m² revient à 2.263 euros, et de la Wallonie avec ses 1.638 euros/m2", constate Immoweb. Au niveau européen, la moyenne belge reste toutefois en deçà de celle du Royaume-Uni (3.638 euros/m2), en tête des pays les plus chers, suivi de l'Allemagne et de la France qui affichent un prix moyen de 3.006 euros/m2. L'Italie (1.684 euros/m2), l'Espagne (1.824 euros/m2) et, malgré une nette augmentation, la Belgique (2.169 euros/m²) affichent les prix de l'immobilier les plus faibles d'Europe. L'attractivité des zones urbaines semble par ailleurs en perte de vitesse, selon le site internet spécialisé dans l'immobilier. "Avec la crise sanitaire, le télétravail s'est généralisé, ce qui a forcé les entreprises à revoir leur politique de travail", note le Managing Director d'Immoweb, Piet Derriks. "En parallèle, les confinements successifs ont généré de nouvelles attentes auprès des ménages européens. De ce fait, de plus en plus d'Européens se sont tournés vers un immobilier moins cher dans les zones péri-urbaines." Immoweb pointe toutefois que le pouvoir d'achat immobilier d'un ménage de deux personnes est en moyenne de 66 m2 à Bruxelles, ce qui en fait l'une des capitales européennes les plus accessibles, devant Lisbonne, Berlin, Madrid, Paris, Londres et Rome. (Belga)

