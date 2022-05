Les prix pétroliers commencent la semaine à la baisse

Les prix du pétrole ont commencé la semaine à la baisse, lundi. La hausse du dollar américain a rendu le pétrole plus cher pour les investisseurs en dehors de la zone dollar. Lundi matin, le baril (159 litres) de Brent de la mer du Nord coûtait 106,02 dollars. C'était 1,12 dollar de moins que vendredi. Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI) a baissé de 1,02 dollar, à 103,67 dollars.Les prix du pétrole oscillent autour de 100 dollars depuis un certain temps déjà. Par rapport au début de l'année, ils ont augmenté d'un bon 35%, principalement en raison de l'invasion russe en Ukraine et des sanctions occidentales contre la Russie. En revanche, les confinements stricts en Chine ont récemment allégé la demande de pétrole brut. (Belga)