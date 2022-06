Les provinces de Flandre orientale et occidentale provisoirement en vigilance orange

L'Institut royal météorologique a émis dimanche une alerte orange aux orages, jusqu'à 11h00, pour les provinces de Flandre orientale et occidentale, tandis que le reste du pays se trouve en vigilance jaune jusqu'à 23h00.De nouvelles averses orageuses sont prévues dimanche en Belgique. Celles-ci pourront être "localement intenses et conduire à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps (jusqu'à 30 l/ m2 en une heure, voire plus). Ce matin, elles sont très régulières sur l'ouest" où les provinces de Flandre orientale et occidentale passent provisoirement au niveau orange, indique l'IRM dans un communiqué. En cours de journée, d'autres régions pourront éventuellement composer avec des orages plus marqués et structurés, principalement dans la moitié est et près des Pays-Bas, avertit encore l'IRM. Un peu de grêle et des coups de vent seront par ailleurs possibles. En fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'extrême ouest du pays. Le numéro 1722, pour les interventions non urgentes des pompiers, reste activé. En France, l'épisode orageux intense qui a traversé samedi 65 départements de l'Hexagone a fait un mort et 15 blessés dont deux graves, a indiqué le ministre français de l'Intérieur. (Belga)