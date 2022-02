Les réactions occidentales attendues, dit M. Lavrov

Les réactions des pays occidentaux à la reconnaissance russe de deux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine étaient attendues, a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à la télévision russe."Cette réaction était attendue naturellement et probablement que tout le monde en parle maintenant. Les écrans télévisés, les autres médias, internet et les réseaux sociaux en regorgent", a-t-il déclaré à la télévision Rossiya 24. M. Lavrov a ajouté que ces dernières décennies, ses homologues occidentaux ont pris l'habitude de "mettre tous les problèmes sur le dos de la Russie et d'accuser Moscou de tout et de rien". Le ministre des Affaires étrangères a dit espérer que les Nations Unies se conformeront à leurs principes dans leurs déclarations. "Nos collègues du secrétariat de l'Onu doivent respecter la charte de l'Onu et les décisions doivent être prises à l'unanimité sur base du consensus, par tous les États membres de l'Onu, sans exception", a-t-il martelé. Plus tôt, le porte-parole du secrétaire général de l'Onu, Stephane Dujarric, a dit qu'Antonio Guterres était très préoccupé par la reconnaissance russe des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk. Il a déclaré que M. Guterres y voyait une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine, en violation des principes de la charte des Nations Unies. Lundi soir, le président russe Vladimir Poutine a annoncé reconnaître la souveraineté des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk. Un accord "d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle" a été signé entre les séparatistes pro-russes et la Russie. M. Poutine a également annoncé le déploiement de troupes russes dans ces régions dans une mission de "maintien de la paix". (Belga)