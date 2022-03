Les règles de voyage changeront le 11 mars, PLF et tests seront l'exception

Les règles relatives aux entrées dans le pays changeront à partir du 11 mars, sur base du constat que "les infections et le nombre de nouvelles hospitalisations suivent une tendance constante à la baisse".La décision a été prise vendredi en Comité de concertation, et communiquée dans la foulée. Le "Passenger Locator Form", le document à remplir avant de passer la frontière pour rentrer en Belgique, ne sera plus la norme mais plutôt l'exception, de même que les tests et quarantaines après l'arrivée, a souligné le Premier ministre Alexander De Croo en conférence de presse. Une personne détenant l'un des certificats Covid (vaccination valable, test négatif ou certificat de rétablissement) sera ainsi d'office exempte d'obligation de test ou de quarantaine, sauf en provenance d'une zone avec nouveau variant préoccupant. (Belga)