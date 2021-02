"Les règles s'appliquent à tout le monde", rappelle le porte-parole du Premier ministre

"Les règles s'appliquent à tout le monde et elles sont là pour une bonne raison: lutter contre la propagation du virus", a rappelé mercredi Tom Meulenbergs, dans une réaction envoyée à Belga. Le porte-parole du Premier ministre Alexander De Croo réagit ainsi aux propos tenus dans la matinée par Jean-Marc Nollet, co-président d'Ecolo, parti de la majorité fédérale.M. Nollet a reconnu sur les ondes de La Première (RTBF) qu'il ne respectait plus depuis quelques semaines la bulle d'une personne en intérieur en vigueur depuis novembre. "Ce n'est pas toujours facile, mais c'est justement parce que tant de Belges ont fait des efforts ces derniers mois que nous sommes parvenus à éviter une troisième vague dans notre pays", a tenu à rappeler le porte-parole d'Alexander De Croo. "Respecter les règles en vigueur est le meilleur moyen de garder les chiffres sous contrôle. Les derniers mois l'ont prouvé. Mais bien sûr, c'est difficile. Nous voulons tous retrouver au plus vite notre vie d'avant. C'est la raison pour laquelle le Comité de concertation examinera également vendredi comment donner plus de perspectives dans les semaines et les mois à venir, sans prendre le risque d'une troisième vague." (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.