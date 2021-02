Les Restos du coeur lancent un appel national aux dons

La Fédération des Restos du Cœur de Belgique lance jeudi un appel national aux dons afin de pallier le manque de vivres non périssables et assurer l'aide alimentaire au moins jusqu'au déconfinement. Entre 2019 et 2020, la demande a augmenté d'environ 62%, indique-t-elle dans un communiqué. Et la tendance se poursuit.Au total, les Restos du Cœur ont fourni 1.084.917 repas en 2020, contre 670.000 en 2019. "De nouvelles catégories de personnes ont désormais recours à l'aide des Restos du Cœur dont de nombreux indépendants impactés par la crise mais aussi des jeunes", déclare Jean-Gérard Closset, président de la Fédération. "L'ironie du sort fait que des restaurateurs ayant été contraints de fermer leur établissement viennent s'alimenter dans nos Restos." Or, les bénévoles ne peuvent plus recueillir de produits auprès de la grande distribution, pour des raisons de sécurité sanitaire et les stocks baissent drastiquement, principalement pour les denrées non périssables. Les Restos du coeur, en dernier recours, doivent puiser dans leurs propres ressources financières. C'est pourquoi la Fédération lance un nouvel appel à la solidarité via sa "liste de courses" virtuelle. Il est également possible de choisir parmi neuf sortes de paniers repas entre 3 et 7 euros et "dont la composition respecte la dignité des bénéficiaires". Les dons financiers peuvent également être versés directement sur le compte BE44 2400 3333 3345 en précisant la communication "Collecte 2021". "Nous avons récolté 19 tonnes de vivres en mars 2020. Nous visons à atteindre 21 tonnes tous vivres confondus pour l'actuelle récolte en ligne. Cela en vue de tenir le cap jusqu'au déconfinement", conclut Jean-Gérard Closset. (Belga)