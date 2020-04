Les Restos du Cœur demandent aux associations d'aide alimentaire de rouvrir

Les Restos du Cœur ont appelé mardi les associations du secteur de l'aide alimentaire à rouvrir pour faire face à la demande accrue dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Ils ont aussi demandé l'aide des entreprises de transport et de stockage pour centraliser les marchandises et les redistribuer.De nombreuses associations ont fermé leurs portes en raison des mesures sanitaires renforcées pour limiter la propagation du coronavirus, alors que "la demande d'aide est en croissance exponentielle", soulignent les Restos du Cœur, dont 94% des implantations sont restées ouvertes. "Les files ne cessent de s'allonger devant les Restos du Cœur de Belgique. Nous appelons donc les associations du secteur de l'aide alimentaire à ouvrir leurs portes dans le respect des règles sanitaires, de l'approvisionnement des marchandises et en adaptant les modes de distribution à la situation", a déclaré Jean-Gérard Closset, président de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique. La plateforme citoyenne Covid-Solidarity, qui met en relation des bénévoles avec des personnes isolées d'un même quartier, a par ailleurs ajouté les Restos du Cœur à sa liste de contacts. Ce partenariat permettra d'informer et de rediriger les bénéficiaires bruxellois vers le point de distribution de l'aide alimentaire le plus proche de leur domicile. (Belga)