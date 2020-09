Les Restos du Cœur lancent un appel urgent aux dons pour des vivres de première nécessité

À l'occasion du 35e anniversaire de l'appel de Coluche dans l'urgence, le 26 septembre 1985, les Restos du Cœur lancent à leur tour un appel aux dons de vivres de première nécessité, indiquent-ils vendredi dans un communiqué. Pour faire face à la demande d'aide alimentaire et à la baisse d'approvisionnement, ils ont développé une liste de courses virtuelle via laquelle les donateurs peuvent acheter des vivres.Une fois les vivres achetés, la Fédération des Restos du Cœur effectuera les commandes et les distribuera dans l'ensemble des Restos. Les produits proposés dans la liste comprennent notamment des conserves, des féculents, des produits laitiers, du café ou encore des articles d'hygiène, qui sont en rupture de stock dans les rayons des Restos. Avec la crise du coronavirus, les Restos du Cœur ont dû se réinventer pour distribuer des colis et des repas à emporter, afin de répondre "à l'énorme demande". Cependant, leurs efforts ne suffisent plus à remplir les rayons, déplorent-ils. "Concrètement, nous avions l'habitude, dans nos Restos du Cœur, d'organiser une récolte de vivres plusieurs fois par an pour renflouer les stocks. Or, avec les mesures sanitaires et pour garantir la sécurité de nos bénévoles, nous ne pouvons plus nous poster physiquement devant les magasins pour recueillir les dons de conserves, bocaux, pâtes et autres produits non périssables", explique Jean-Gérard Closset, président de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique. "Cela a un impact direct sur la quantité récoltée. La seule solution pour parvenir à un rééquilibrage est de faire appel à la générosité des donateurs", ajoute-t-il. Les Restos du Coeur disposent actuellement de 27 points de distribution en Belgique, où des repas chauds, des vêtements et des soins de santé peuvent notamment être obtenus. La liste de courses permettant de faire des dons de vivres est disponible sur le site www.restosducoeur.be. (Belga)