Les routes risquent d'être verglacées cette nuit et dimanche matin, avertit l'IRM

De larges éclaircies se développeront depuis le nord cette nuit et dimanche matin et le gel s'installera dans la plupart des régions, confirme samedi soir l'Institut royal météorologique (IRM) qui lance un avertissement aux conditions glissantes."Il faudra être vigilant quant à la formation de plaques de glace qui pourront rendre les routes dangereusement glissantes", met en garde l'IRM. L'avertissement concerne toutes les provinces et Bruxelles et est valable jusqu'à ce dimanche à 10 heures. (Belga)

