Les Russes confirment un cessez-le-feu et l'ouverture de 5 couloirs humanitaires

L'armée russe a déclaré mardi qu'elle avait imposé un nouveau cessez-le-feu en Ukraine et ouvert des "couloirs humanitaires" dans cinq villes. Dans la capitale Kiev ainsi que dans les grandes villes de Tcherniguiv, Soumy, Kharkiv et la ville portuaire de Marioupol, les gens devraient ainsi pouvoir se mettre en sécurité.Le cessez-le-feu est entré en vigueur à 7h00 GMT (8h00 en Belgique), a indiqué le ministère russe de la Défense. La cessation des combats est considérée comme une condition préalable au fonctionnement des couloirs d'évacuation humanitaires. L'un des points d'attention est la ville portuaire de Marioupol sur la mer d'Azov, actuellement assiégée par les forces russes. Selon la Croix-Rouge, 200.000 personnes environ y attendent de sortir de la ville par divers itinéraires. Il s'agit déjà de la quatrième tentative de mise en sécurité des habitants qui devraient être évacués en bus et en voiture. Selon les autorités ukrainiennes, des points de rassemblement sont mis en place dans la ville à cet effet. Selon Kiev, les représentants de l'Ukraine et de la Russie se sont mis d'accord sur les détails de cette opération lors d'un troisième cycle de négociations lundi. (Belga)