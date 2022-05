Les Russes enregistrent des gains territoriaux locaux dans le Donbass, selon Londres

La Russie a enregistré quelques gains territoriaux locaux au cours de son offensive sur l'est de l'Ukraine, affirment les services secrets britanniques. Moscou a augmenté l'intensité des opérations dans le Donbass et tente d'encercler plusieurs villes, détaille mardi matin la mise à jour diffusée par le ministère britannique de la Défense.Les Britanniques estiment qu'il ne s'agit là que d'une partie des objectifs russes de conquérir la totalité du Donbass. Si la ligne de front dans cette région devait se déplacer vers l'ouest, cela entraînerait probablement des problèmes logistiques pour les Russes, estime Londres. Selon le commandement général ukrainien, les troupes russes essaieraient de conquérir totalement la zone autour de Lougansk. "L'ennemi n'arrête pas de lancer des attaques", assure la ville mardi matin. Les Russes tentent surtout d'encercler Severodonetsk et Lyssytchansk. Les pertes russes dans cette première ville sont importantes, affirme la même source. Une information impossible à recouper de façon indépendante pour le moment. D'intenses combats ont également lieu autour de la ville de Bachmut, dans l'oblast de Donetsk. (Belga)