Les Russes rencontrent de premières difficultés pour retirer de l'argent

Les habitants de Moscou et d'autres villes russes se plaignaient samedi de difficultés à retirer de l'argent liquide, alors que plusieurs banques russes ont été sanctionnées à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine.Six banques russes - dont la deuxième plus grande institution du pays, la VTB Bank - sont concernées par les sanctions américaines. Concrètement, cela implique que les entreprises et les citoyens américains ne sont plus autorisés à faire des affaires avec ces institutions et que leurs avoirs aux États-Unis sont gelés. En outre, Washington interdit à toutes les institutions américaines de détenir des comptes auprès de la plus grande institution financière de Russie, la Sberbank. Dans la foulée de l'annonce de ces sanctions, plusieurs grandes banques russes - dont la Sberbank et la VTB Bank -avaient pourtant assuré à leurs clients qu'ils n'auraient aucun problème pour retirer de l'argent. (Belga)