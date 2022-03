Les Space Days de Louvain accueilleront les astronautes Dirk Frimout et Frank De Winne

Les astronautes belges Frank De Winne et Dirk Frimout seront présents à Louvain lors des "Leuven Space Days" organisés les 25 et 26 mars, ont annoncé jeudi les autorités communales. Un programme baptisé "Ladies@Space" permettra aux jeunes femmes de 15 à 18 ans de faire connaissance avec des professionnelles du monde spatial. Des ateliers, des rencontres et des séminaires rythmeront également ces deux journées découverte.Le programme du vendredi 25 mars s'adressera principalement aux entreprises et au domaine académique. Les étudiants auront notamment l'opportunité de discuter avec les astronautes belges Frank De Winne et Dirk Frimout. Les jeunes femmes de 15 à 18 ans pourront prendre part au programme "Ladies@Space" qui leur permettra de rencontrer des professionnelles du domaine spatial. Par ailleurs, la ministre flamande en charge de la Politique économique, Hilde Crevits, présentera le programme "Impuls" destiné à développer les connaissances spatiales en Flandre. Le lendemain, la bibliothèque Tweebronnen accueillera les scientifiques Lieven Scheire et Hetty Helsmoortel pour une conférence. Des ateliers et des activités pour les jeunes et les moins jeunes seront également organisés. Les Space Days, initialement prévus en décembre, avaient été reportés en raison du contexte sanitaire. (Belga)