Les supporters ayant fait un malaise lors du match Malines-Genk ont pu rentrer chez eux

Tous les supporters et supportrices qui ont fait un malaise samedi soir lors du match de Pro League opposant le KV Mechelen au Racing Genk ont pu rentrer à leur domicile, a indiqué dimanche la police locale. Les causes de l'incident ne sont pas encore connues.Une quinzaine de fans se sont sentis mal lors de la rencontre. Six ont été soignés sur place tandis que huit autres avaient dû être hospitalisés. Les premiers résultats des analyses toxicologiques sont plutôt rassurants, a ajouté la police, mais l'enquête doit encore déterminer si une substance a été administrée aux victimes et, le cas échéant, comment. (Belga)