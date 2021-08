Les talibans ne tiennent pas leur promesse sur l'accès des Afghans à l'aéroport de Kaboul

Le département d'Etat américain a accusé mercredi les talibans de ne pas tenir leur promesse de laisser un libre accès aux Afghans qui souhaitent se rendre à l'aéroport de Kaboul, où s'organise le départ de personnes craignant le nouveau régime des fondamentalistes."Nous avons vu des informations rapportant que les talibans, contrairement à leurs déclarations publiques et à leurs engagements vis-à-vis de notre gouvernement, empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d'atteindre l'aéroport" de Kaboul, a déclaré Wendy Sherman, numéro deux de la diplomatie américaine. Des diplomates américains en contact à Doha avec les talibans, ainsi que des responsables militaires américains, "font passer directement le message aux talibans que nous attendons d'eux qu'ils permettent à tous les citoyens américains, tous les ressortissants de pays tiers et tous les Afghans de partir s'ils le souhaitent, de façon sûre et sans être harcelés", a ajouté Mme Sherman. Les talibans, en revanche, n'entravent pas l'accès à l'aéroport de Kaboul pour les citoyens américains, a assuré la responsable du département d'Etat, ce qu'a confirmé le chef d'état-major américain. Selon les chiffres de la Défense US, environ 2.000 personnes ont été évacuées par 18 avions C-17 lors des dernières 24 heures, parmi lesquelles 325 citoyens américains. Deux mille autres devraient suivre jeudi matin, dont des civils afghans, des ressortissants américains et d'autres pays de l'OTAN. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.