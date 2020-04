Les talibans rejettent l'offre de cessez-le-feu du président afghan pour le ramadan

Les talibans ont rejeté jeudi soir l'offre de cessez-le-feu du président Ashraf Ghani à l'occasion du ramadan, qui a démarré vendredi en Afghanistan, pays en guerre depuis 40 ans."Alors que la vie de milliers de prisonniers est mise en danger par le coronavirus (...) demander un cessez-le-feu n'est pas rationnel ni convaincant", a tweeté l'un des porte-parole des insurgés, Suhail Shaheen, accusant le gouvernement de "mettre des obstacles au processus de paix". Les tensions sont fortes depuis des semaines entre Kaboul et les rebelles au sujet d'un échange de 5.000 prisonniers talibans contre 1.000 membres des forces afghanes, un point-clé de l'accord signé fin février par Washington et les insurgés, mais non ratifié par les autorités afghanes. Dans ce texte, les États-Unis ont promis un retrait des forces étrangères d'Afghanistan sous 14 mois, à condition que les talibans respectent des engagements sécuritaires et entament des négociations "interafghanes" sur le futur du pays. Kaboul a jusqu'ici élargi quelques centaines de détenus talibans. Les rebelles ont de leur côté libéré quelques dizaines de prisonniers. Mais ces libérations aux compte-gouttes ne signifient pas que les négociations démarreront bientôt, les talibans continuant leur offensive contre les forces afghanes à travers le pays. Le président Ghani, dans un message aux talibans à l'occasion du ramadan, les a pourtant appelés à accepter son appel à "la trêve et à la paix et à renoncer à la violence afin de respecter" le mois saint musulman, alors que le Covid-19 "se propage dans tout le pays". Le chef de l'État, qui multiplie depuis des années les requêtes du genre, était parvenu à un arrêt des combats de trois jours en juin 2018 à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, fête musulmane marquant la fin du ramadan. De surprenantes scènes de fraternisation entre combattants talibans et membres des forces de sécurité afghanes étaient alors survenues, les deux camps s'étreignant et se prenant en photo. Les talibans ont également respecté une trêve partielle de neuf jours du 22 février au 2 mars à l'occasion de la signature de l'accord de Doha avec les Américains. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.