Les tout premiers ménages bruxellois passent au gaz riche

Les tout premiers ménages bruxellois sont passés ce 1er septembre à une fourniture en gaz naturel de type riche, une conversion qui devrait se terminer en 2022 pour l'ensemble de la région bruxelloise.Le coup d'envoi de ce passage progressif a officiellement été donné ce mardi à Molenbeek en présence des autorités locales et des responsables de Sibelga, gestionnaire bruxellois des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel. Quelque 51.000 foyers des communes de Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe et Molenbeek ont été convertis avec succès du gaz pauvre au gaz riche. Au total, ce sont 500.000 ménages bruxellois qui seront amenés à vivre cette transition sur trois années. La Région bruxelloise, comme une bonne partie de la Belgique, est alimentée depuis des années en gaz pauvre provenant des Pays-Bas. Mais en raison d'une diminution de ses réserves, le royaume batave a décidé en 2016 de réduire progressivement ses exportations à partir de 2024, avec un arrêt définitif en 2030. Pour garantir la sécurité d'approvisionnement, il a dès lors été décidé de se tourner vers d'autres pays producteurs, comme la Norvège, le Royaume-Uni ou le Qatar, qui disposent de gaz riche. Les consommateurs ont été invités à faire vérifier la compatibilité de leurs installations. Normalement, 98% des appareils au gaz sont prêts pour cette conversion, moyennant ou non quelques réglages. Tous les appareils vendus en Belgique depuis 1978 sont théoriquement compatibles avec les deux gaz. (Belga)