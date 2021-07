Les trains circuleront entre Gembloux et Namur dès lundi matin

Le trafic des trains perturbé par les inondations reprendra dès lundi matin entre Gembloux et Namur et entre Pepinster et Welkenraedt, a indiqué dimanche le porte-parole d'Infrabel, dans un point de la situation communiqué à l'agence Belga.Entre Gembloux et Ottignies, le service est assuré par des bus-navettes en raison de la poursuite des travaux de stabilisation des remblais du talus en cours à Mont-Saint-Guibert. Le retour à la normale est programmé pour le 9 août. Les inondations de samedi soir ont fortement endommagé un passage à niveau au sud de Dinant. Ce tronçon du réseau ferré était déjà inexploité à la suite des inondations de la semaine dernière. Selon le porte-parole d'Infrabel, les équipes ont été renforcées pour remettre le passage à niveau en état rapidement, tant et si bien que la réouverture de cette partie du réseau reste programmée pour le 9 août. Les voies et la signalisation de la gare de Dinant, envahies par les eaux samedi soir seront quant à elles en état de fonctionner dès lundi matin pour le trafic de et vers Namur. Par ailleurs, la remise en service de la ligne Ottignies-Leuven (Louvain) est prévue le lundi 2 août, tout comme celle des lignes reliant Liège d'une part à Bomal, et d'autre part à Trois Ponts. La même échéance est fixée pour le trafic ferroviaire entre Gembloux et Auvelais. (Belga)

