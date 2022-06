Les UAE Emirates de Tadej Pogacar et Rafal Majka écrasent la concurrence

Rafal Majka et Tadej Pogacar ont dominé la 4e étape du Tour de Slovénie disputée samedi entre Lasko et les hauteurs de Velika planina sur la distance de 152,4 kilomètres. Le duo de l'équipe UAE Emirates a, comme la veille, écrasé la concurrence, à une journée de la fin de l'épreuve slovène, où Pogacar refait ses gammes en vue du Tour de France.Cinq coureurs se sont ligués pour composer l'échappée matinale: les Italiens Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF) et Umberto Marengo (Drone Hopper), l'Espagnol Ivan Cobo (Kern Pharma), le Croate Viktor Potocki (Lubljana Gusto Santic) et le Polonais Tomasz Budzinski.(HRE Mazowsze Serce). Quatre coureurs, dont le Belge Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix) se sont joints aux hommes de tête pour former un groupe de neuf coureurs avec 3 minutes d'avance sur le peloton emmené par l'équipe UAE. Le groupe d'attaquants a été repris à l'approche de la montée finale de Velika Planina où a vu s'isoler en tête Tadej Pogacar et son co-équipier polonais Rafal Majka. Les deux hommes ont passé la ligne en duo, avec un léger avantage, consenti au jeu du chifumi, pour Majka, déjà vainqueur de la première étape. L'Espagnol Fernando Barcelo a complété le podium du jour. Tadej Pogacar a conforté sa première place au classement général. Majka, à 3 secondes de Pogacar au général, a, quant à lui, encore renforcé son maillot du classement de la montagne. "L'équipe a fait un excellent travail et je suis très content de notre succès", a expliqué Pogacar. "Dans le dernier kilomètre, j'ai dit à mon coéquipier qu'il pouvait gagner cette étape. Tout cela est un très bon signe en vue du Tour de France." La 5e et dernière étape du Tour de Slovénie sera disputée dimanche entre Vrhnika et Novo Mesto sur la distance de 155,7 kilomètres. (Belga)