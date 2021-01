Les vacances de Carnaval pas allongées pour l'enseignement fondamental en Flandre

A l'inverse de leurs homologues du secondaire, les élèves flamands de maternelle et de primaire auront cours jusqu'au vendredi 12 février, soit la veille du congé de Carnaval, ont décidé mercredi les acteurs de l'école flamande et les experts virologues. Les élèves de primaires recevront toutefois une place fixe en classe, ainsi qu'au réfectoire.Vu l'augmentation de cas de coronavirus dans plusieurs écoles flamandes, la Flandre a décidé la semaine dernière que les élèves de secondaire auront une semaine de cours en distanciel la semaine précédent le congé de Carnaval. Face à la dégradation de la situation ces derniers jours, le syndicat socialiste des enseignants flamands plaidait pour que l'enseignement fondamental suive la même voie. Mais les autres syndicats et le ministre flamand y étaient opposés. Selon eux, pareille décision aurait encouragé les parents à placer leur enfant à la garderie, ce qui aurait augmenté le risque de contaminations croisées. (Belga)