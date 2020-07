Les vacances des Russes restant dans leur pays en 2020 en partie remboursées

Moscou va subventionner les vacances des Russes pour que ceux-ci restent dans leur pays au lieu de partir à l'étranger en 2020, a annoncé mercredi le Premier ministre, Mikhaïl Michoustine.La décision a été prise pour promouvoir le tourisme intérieur alors que les frontières russes sont fermées en raison de la pandémie de coronavirus. En mai, M. Michoustine avait déjà appelé ses concitoyens, grands amateurs de plages étrangères l'été venu, à passer leurs vacances dans leur pays, estimant que c'était "mieux et moins dangereux". "Le gouvernement a décidé d'octroyer 15 milliards de roubles (environ 184 million d'euros au taux actuel) pour le développement du tourisme intérieur", a déclaré mercredi M. Michoustine dans un discours devant les députés de la Douma, la chambre basse du Parlement. Selon lui, cet argent servira notamment à rembourser une partie du voyage des Russes passant leurs vacances 2020 dans leur pays. "Le montant du remboursement va se situer entre 5.000 et 15.000 roubles (entre 61 et 184 euros) en fonction du voyage" acheté par les Russes, a précisé le Premier ministre. L'Association des tour-opérateurs russe a précisé dans un communiqué que le remboursement se fera uniquement en cas d'achat de voyage organisé d'au moins cinq nuits payé par une carte bancaire Mir, concurrent russe de Visa et de Mastercard. Ces remboursements sont envisagés à partir du mois d'août, pour des voyages dont le prix est d'au moins 25.000 roubles (307 euros), selon la même source. Les vols intérieurs ont largement repris en Russie depuis le 1er juin. Début juin, les autorités russes ont annoncé une réouverture partielle des frontières, notamment pour des motifs médicaux, mais une reprise de vols internationaux fait toujours l'objet de discussions entre les autorités sanitaires, aériennes et le gouvernement russe, sans se concrétiser. La Russie a officiellement recensé à ce jour 789.190 cas de coronavirus et 12.745 décès. (Belga)