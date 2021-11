Les vacances se terminent sous les nuages

Si les nuages recouvriront le ciel samedi après-midi, ils ne devraient pas laisser échapper de gouttes, à quelques exceptions près, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le sud-est du pays pourrait bénéficier de davantage d'éclaircies.Les températures oscilleront entre 6°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 13°C à la Côte. Le vent se renforcera au fil des heures et deviendra même fort au littoral. Les nuages resteront bien présents pendant la nuit de samedi à dimanche et de faibles pluies devraient tomber sur le nord-ouest. Les minima seront compris entre 2 et 11°C. Dimanche, le ciel sera chargé et la pluie s'abattra sur le pays en matinée. Assez vite, le temps redeviendra cependant sec, avec des éclaircies depuis la mer. Les nuages resteront toutefois ancrés en Ardenne, où la visibilité pourra être limitée et le risque de précipitations y restera présent. Le thermomètre affichera de 7 à 12°C. Le vent sera encore modéré, sauf à la mer où il soufflera plus fortement, avec des rafales de 50 à 60 km/h attendues. La rentrée sera fera lundi sous un ciel très nuageux mais le temps devrait rester sec. Il fera 6 à 12°C, sous un vent faible à modéré. (Belga)