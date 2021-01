Les vaccins de Moderna distribués en Europe à partir de ce lundi

Les premières doses du vaccin contre le coronavirus de Moderna seront distribuées en Europe à partir d'aujourd'hui/lundi, a fait savoir le groupe pharmaceutique américain dans un communiqué de presse. Aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, entre autres, le vaccin a commencé à être livré ce lundi; la date exacte pour la Belgique n'est, par contre, pas encore connue.Mercredi dernier, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la Commission européenne ont donné leur feu vert concernant le vaccin de Moderna. Outre Pfizer/BioNTech, c'est le deuxième vaccin qui peut être utilisé en Europe contre le coronavirus. L'Europe a commandé 160 millions de doses au fabricant américain, qui seront réparties entre les 27 États membres. La Belgique a commandé 2 millions de doses, soit beaucoup moins que le nombre de vaccins commandés à Pfizer/BioNTech. Le vaccin Moderna est produit sur deux sites: aux États-Unis et à Lonza, à Viège, en Suisse. Le groupe logistique suisse Kuehne+Nagel s'occupera du transport du vaccin. En Europe, les vaccins seront stockés et centralisés dans un centre, mais son emplacement exact ne sera pas divulgué. Le transport devrait se faire par la route. Kuehne+Nagel dispose de 200 véhicules spéciaux pour le transport de produits pharmaceutiques. Le vaccin Moderna doit être stocké à -20 degrés Celsius, ce qui est moins complexe que celui du groupe Pfizer/BioNTech, qui doit être stocké à -80 degrés. Une fois décongelé, le vaccin Moderna reste à la température du réfrigérateur pendant 30 jours supplémentaires. Les premières livraisons du groupe au sein de l'UE ont commencé aujourd'hui/lundi. Les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, entre autres, ont reçu leurs premières doses aujourd'hui/lundi. Selon l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), la première livraison pour la Belgique est prévue pour la fin du mois de janvier, mais il n'y a actuellement aucune date précise. Le nombre de doses n'a pas non plus été officialisé, bien que le virologue Pierre Van Damme ait évoqué la semaine dernière quelque 20.000 doses lors de la première livraison. (Belga)