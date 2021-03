Les Verts demandent un plan d'action contre la violence homophobe à Bruxelles

A la suite de l'assassinat présumé homophobe commis à Beveren, les députés bruxellois Juan Benjumea-Moreno (Groen) et Marie Lecocq (Ecolo) ont demandé mardi l'élaboration rapide d'un plan d'action bruxellois contre la violence homophobe. Ce plan sera prêt en juin, a indiqué la secrétaire d'État à l'égalité des chances, Nawal Ben Hamou, réagissant à cette demande. A l'échelon fédéral, la secrétaire d'Etat à l'Egalité des Genres et des Chances Sarah Schlitz (Ecolo) annonce également l'élaboration d'un plan "interfédéral".Juan Benjumea-Moreno et Marie Lecocq soulignent l'importance de disposer d'un moyen accessible de dénoncer des faits de type homophobe à des policiers qui y ont été formés, d'avoir des chiffres plus précis pour mieux cerner le problème et s'y attaquer ensuite, ainsi que de mener de manière proactive la lutte contre l'homophobie. M. Benjumea plaide pour le maintien de Police-on-web, une plateforme en ligne qui a été élargie pendant la crise du corona pour inclure les crimes plus graves et les violences verbales et physiques, afin que les victimes puissent les signaler facilement. En outre, les écologistes soulignent l'importance d'une formation adéquate pour les policiers. Par la voix de sa co-présidente, Rajae Maouane, Ecolo a plaidé plus largement pour une tolérance zéro à l'égard des actes homophobes. Les Verts francophones ont aussi annoncé que la secrétaire d'État à l'Égalité des chances Sarah Schlitz publiera prochainement un "plan interfédéral portant sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles". A leurs yeux, les faits du week-end dernier en ont rappelé "l'urgence" et la nécessité d'une "approche transversale pour lutter contre le rejet et la haine des personnes LGBTQIA+". (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.