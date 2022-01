Lésion au ligament croisé pour Federico Chiesa , qui devra être opéré

Federico Chiesa souffre d'une "lésion au ligament croisé" du genou gauche et devra subir une opération "dans les prochains jours", a annoncé lundi la Juventus.L'ailier, vainqueur de l'Euro avec l'Italie l'été dernier, est sorti blessé après une demi-heure de jeu dimanche lors de la spectaculaire victoire de la Juventus sur le terrain de l'AS Rome (3-4). Chiesa s'est présenté en béquilles lundi matin au centre médical de la Juventus pour passer des examens. Ceux-ci ont révélé une lésion au ligament croisé du genou gauche qui le tiendra écarté des terrains plusieurs mois. Un coup dur pour la Juventus, avec qui il a disputé 18 rencontres (toutes compétitions confondues) et marqué 4 buts cette saison, et pour l'équipe nationale, qui doit affronter le Portugal en barrage de qualification au Mondial 2022. (Belga)