Let Access Series - Sophie Bert grimpe à la quatrième place à Beringen

Sophie Bert occupe la 4e place du Golf Vlaanderen Letas Trophy (Let Access Series/40.000 euros) après un deuxième tour bouclé en 70 coups, vendredi à Beringen.Avec un total de 142 coups, deux sous le par, Bert, 19 ans, compte six coups de retard sur l'Australienne Kristalle Blum. La Française Yvie Chaucheprat occupe la 2e place à un coup de Blum devant sa compatriote Nastasia Nanaud, 3e. Savannah De Bock, 16 ans, a elle glissé à la 8e place. Deuxième après le premier tour jeudi, elle a rendu une carte de 74 coups au deuxième tour. Céline Manche occupe elle la 12e place après un nouveau tour en 72 coups. Elise Bishop, Louise Cuyvers, Charlotte De Corte et Lien Willems ont également passé le cut. (Belga)

