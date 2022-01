Levée de fonds et recrutement pour la lampe Nobi qui détecte les chutes de personnes âgées

La start-up anversoise Nobi, qui a développé une lampe dotée d'une intelligence artificielle pour aider les personnes âgées en cas de chute, annonce avoir réalisé une deuxième levée de fonds de plus de 13 millions d'euros cette fois, dans un communiqué publié jeudi.La levée de fonds, qui doit permettre à la société de poursuivre son expansion internationale, a été menée auprès du fonds LSP Health Economics 2, du fonds LSP Dementia, de la société d'investissement de la Région flamande PMV et de BNP Paribas Fortis Private Equity. Les actionnaires initiaux de Nobi ont aussi investi dans cette deuxième levée de fonds internationale, ajoute le communiqué. L'augmentation de capital "va être investie dans la poursuite du développement de collaborations à long terme avec des maisons de repos, résidences-services et hôpitaux partout dans le monde. Il servira aussi à lancer Nobi auprès des particuliers, à domicile. La scale-up va également investir dans un nouveau design pour sa première génération de lampes. L'entreprise ambitionne ainsi de développer une lampe plus abordable (...)", explique le service de presse. La start-up entend aussi passer de 10 employés à l'heure actuelle, à plus de 40 collaborateurs d'ici fin 2022. La lampe Nobi permet de détecter lorsqu'une personne tombe et appelle alors les proches ainsi que les secours en cas d'urgence. Elle peut aussi leur ouvrir la porte. En proposant cette solution technologique, Nobi souhaite permettre à un maximum de personnes âgées de continuer à vivre là où elles le souhaitent. (Belga)

