Lewandowski, Benzema ou Cristiano Ronaldo pour détrôner Messi ? Verdict lundi à Paris pour le Ballon d'Or

Robert Lewandowski, Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo sont parmi les prétendants à bousculer Lionel Messi, qui pourrait étendre son règne avec un septième Ballon d'Or, lundi lors du gala de remise du trophée de meilleur footballeur de l'année à Paris.Jamais un Belge n'a reçu encore cet honneur. Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku figurent bien cependant dans la liste des prétendants établies par France Football, l'organisateur de ce trophée. Au rayon des gardiens, Thibaut Courtois est cité aussi pour le Trophée Yachine de même que Jérémy Doku du côté des jeunes (moins de 21 ans) pour le trophée Kopa. Lionel Messi a pour lui la force de l'habitude. Depuis 2008, l'Argentin et "CR7" ont confisqué tous les Ballon d'Or sauf un, en 2018, remporté par le Croate Luka Modric. A 34 ans, Messi n'a pas réussi une grande année avec le FC Barcelone (seulement une Coupe du Roi) et a commencé doucement avec le Paris SG, mais il a enfin guidé l'Argentine vers son premier trophée sous son règne, la Copa America, enlevée chez le grand rival brésilien. Il serait le second joueur du PSG à finir Ballon d'Or, mais le premier à le soulever avec le maillot bleu et rouge. Le Libérien Georges Weah a joué la moitié de 1995 à Paris, mais il a été sacré sous les couleurs de l'AC Milan. Outre Messi, Lewandowski pourrait bien emporter les suffrages des 180 jurés, un journaliste par pays (le vote s'est terminé le 24 octobre). Le Ballon d'Or sacre la classe et la personnalité d'un joueur, mais aussi son palmarès sur l'année. "Lewy" aurait eu toutes ses chances en 2020, où il a remporté la Ligue des champions avec le Bayern Munich. Il a notamment battu aussi d'une unité l'incroyable record de Gerd Müller en marquant 41 buts en Bundesliga 2020-2021. Derrière l'avant-centre, toute la Pologne rêve d'un premier Ballon d'Or. Karim Benzema aussi possède la classe et la personnalité d'un lauréat, même s'il n'a remporté ni la Liga ni la Ligue des Champions avec le Real Madrid, et a échoué en 8e de finale avec la France à l'Euro. Sa récente condamnation à un an de prison avec sursis dans l'affaire de la "sextape", un jugement prononcé après la clôture du vote et contre lequel l'attaquant a fait appel, ne plaide pas non plus en sa faveur. Mais, à 33 ans, "Benz" est au sommet de son art, et il a guidé les Bleus vers une victoire en Ligue des nations avec deux buts d'anthologie contre la Belgique (3-2) puis l'Espagne (2-1). Derrière ce trio de favoris, il ne faut jamais mésestimer l'aura de Cristiano Ronaldo, qui porte sur ses épaules Manchester United où il est retourné cet été. Mais il n'a pas évité les barrages pour la Coupe du monde 2022 pour le Portugal et n'a gagné que la Coupe d'Italie cette année avec la Juventus. Champion d'Europe avec l'Italie et vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, Jorginho emmène la troupe des outsiders. Côté féminin, la championne d'Europe barcelonaise Alexia Putellas a été désignée favorite par la Norvégienne Ada Hegerberg (Lyon), première Ballon d'Or féminin de l'histoire en 2018, mais elle est concurrencée par les Canadiennes championnes olympiques et les joueuses de Chelsea, finalistes malheureuses contre elle de la Ligue des champions (4-0): Sam Kerr, également capitaine de l'Australie, l'Anglaise Fran Kirby, la Danoise Pernille Harder ou la Canadienne Jessie Fleming. (Belga)