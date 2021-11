Lewis Hamilton (Mercedes) en pole pour la course sprint de samedi, devant Max Verstappen

Vendredi sur l'Autodromo José Carlos Pace à Interlagos (Sao Paulo), Lewis Hamilton (Mercedes) s'est montré le plus rapide de la séance de qualifications pour la course sprint prévue samedi à 16h30 (heures belges), celle-ci (courue sur 100km) déterminera l'ordre de départ du Grand Prix du Brésil dimanche, 19e des 22 manches du championnat du monde de Formule 1.Le Britannique a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader au championnat du monde. Sur la deuxième ligne, l'on retrouvera le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), 3e, avec le Mexicain Sergio Perez (Red Bull). Le vainqueur de cette course sprint partira en pole position du Grand Prix dimanche et grappillera 3 points au championnat. Le deuxième et le troisième gagneront également des points (2 et 1) pour le championnat. Il s'agira de la troisième course sprint, nouveauté introduite cette année, après celle du Grand Prix de Grande-Bretagne, remportée par Max Verstappen et du Gand Prix d'Italie à Monza tombée dans l'escarcelle de Valtteri Bottas . Attention que Lewis Hamilton sera lui de toute façon pénalisé de cinq places sur la grille de départ dimanche en raison d'un 5e changement d'une partie du moteur de sa Mercedes. Verstappen est toujours en tête du classement du championnat avec 312,5 points, soit 19 de plus que le tenant du titre Lewis Hamilton (293,5). Plus aucun autre pilote ne peut briguer le titre 2021. Samedi à 12h00 (16h00 belges), la deuxième séance d'essais libres précédera cette course sprint disputée entre 16h30 et 17h00 (20h30 à 21h00) qui établira donc la grille de départ de dimanche. La course, disputée sur la distance de 71 tours (305,909 km), s'élancera à 14h00 (18h00 locales). (Belga)