Liaison Oosterweel - Le travaux de construction devraient débuter en 2021

La société Lantis, la Société de Mobilité d'Anvers a introduit jeudi une demande de permis auprès du gouvernement flamand afin d'entamer la construction de la partie Est de la liaison Oosterweel, destinée à boucler le ring périphérique de la Métropole. Les travaux devraient débuter en 2021.Le projet Oosterweel prévoit de connecter l'autoroute E34 avec le ring d'Anvers à hauteur du Palais des Sports à Merksem. Il comprend la construction d'un tunnel à péage sous l'Escaut et d'un viaduc haubané courbe de plus de 600 mètres de long sur la rive droite au-dessus des docks. Le viaduc à double étage, baptisé "Lange Wapper" sera supporté par deux piliers plus hauts que la cathédrale Notre-Dame d'Anvers. La liaison porte son nom de l'ancien village d'Austruweel (en néerlandais: Oosterweel). Le permis déposé jeudi porte sur l'échangeur prévu non loin de l'église de l'ancien village, la démolition du viaduc de Merksem qui doit être remplacé par un tunnel sous le canal Albert et la couverture de la chaussée ainsi que des projets visant la qualité de vie. "Désormais, le compte à rebours est lancé jusqu'au début des travaux", a commenté la ministre flamand de la Mobilité Lydia Peeters (Open Vld) "Avec le projet Oosterweel, nous offrons une perspective de mobilité durable, un environnement viable, des opportunités économiques, le tout via un modèle de participation citoyenne qui suscite beaucoup d'intérêt à l'étranger." (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.