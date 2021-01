Liban: la Banque mondiale annonce une aide d'urgence de 246 millions de dollars

La Banque mondiale a approuvé mardi une aide d'urgence de 246 millions de dollars sous forme de transferts d'argent et d'accès aux services sociaux à environ 786.000 Libanais vivant dans la pauvreté et victimes des crises économique et sanitaire sévères que traverse le Liban.Outre les transferts directs aux ménages défavorisés, l'aide vise à soutenir le développement d'un système national de filets de sécurité sociale pour permettre une meilleure réponse aux crises "aggravées et sans précédent" que subit le pays, a affirmé l'institution internationale. Le Liban connait depuis l'automne 2019 sa pire crise économique et financière depuis des décennies ayant entrainé une baisse de 19,2% du PIB en 2020, une inflation à trois chiffres et une paupérisation à grande échelle, estime la Banque mondiale. Selon l'institution, 45% de la population vit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté et 22% sous le seuil d'extrême pauvreté. La crise économique a été aggravée par une instabilité politique qui perdure depuis octobre 2019 et la pandémie mondiale qui a contraint le pays à décréter plusieurs confinements depuis mars 2020. Le gouvernement va imposer à partir de jeudi un confinement strict assorti d'un couvre-feu total pendant onze jours en vue de contenir la propagation exponentielle du Covid-19. Ce confinement 24h/24 risque toutefois d'aggraver les souffrances des familles vulnérables si le gouvernement n'offre pas d'assistance, a averti lundi l'ONG Save the children. Le petit pays de six millions d'habitants a recensé officiellement 226.948 cas, dont 1.705 décès. Et il a continué de battre des records, recensant vendredi un pic de 5.440 nouveaux cas. Le ministre des Finances sortant, Ghazi Wazni, a déclaré lundi que le gouvernement consacrait 75 milliards de livres libanaises (environ 49 millions de dollars au taux officiel) aux familles en difficulté durement touchées par le confinement. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.