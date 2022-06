Libéré par le Cercle de Bruges, Kylian Hazard s'engage avec le RWDM

Kylian Hazard s'est engagé avec le RWDM où il a signé un contrat jusqu'en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire, a annoncé le club bruxellois de 1B Pro League jeudi.Hazard, 26 ans, a été prêté pour six mois au RWDM par le Cercle de Bruges en janvier dernier. En cinq mois, il a disputé 10 rencontres et inscrit 2 buts pour les Molenbeekois, battus par Seraing dans le barrage pour la montée en D1A début mai. Mardi, le Cercle de Bruges avait annoncé qu'il mettait un terme prématuré au contrat du petit frère d'Eden et Thorgan qui courait pourtant jusqu'en 2023. (Belga)