Libye: plusieurs roquettes s'abattent sur la capitale et son aéroport

Plusieurs roquettes ont visé vendredi différents secteurs de Tripoli, y compris le seul aéroport fonctionnel de la capitale libyenne, blessant au moins une personne et provoquant des dégâts matériels, a-t-on appris de sources concordantes."Une femme a été blessée lorsque sa maison a été touchée par une roquette", ont indiqué dans un communiqué publié sur Facebook les forces pro-Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU et basé à Tripoli. Les tirs ont visé les quartiers d'al-Hadaba al-Khadra, Soug el-Joumaa et Abou Slim, dans la banlieue sud-est de Tripoli, selon des témoins oculaires et un photographe de de l'AFP sur place. Ils ont été attribués aux forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, rival du GNA. "Les milices du criminel de guerre Haftar ont visé l'aéroport de Mitiga, son périmètre et plusieurs quartiers résidentiels de Tripoli avec plus de 60 roquettes de type Grad", ont affirmé les forces pro-GNA. Plusieurs roquettes ont ciblé l'aéroport de Mitiga, ont confirmé les autorités aéroportuaires, annonçant la suspension des vols vendredi matin. La piste d'atterrissage a été touchée et l'aéroport évacué, selon des témoins. (Belga)